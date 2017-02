Tove blei utsett for svindelforsøk

Det som såg ut til å vera ein ekte faktura frå Telenor, viste seg å vera virus. Alt innhaldet på pc-en hennar ser ut til å vera tapt, og Tove Tvedt skarstein har fått krav frå svindlarar om å betala for å få informasjonen attende.

- Det er kanskje ikkje alle som vil stå fram og seia at dei blei lurt, men eg står fram. Det er nok mange eldre der ute, som har lett for å bita på noko slikt. Det er viktig å få fokus på det for å åtvara andre, seier Tvedt Skarstein.

Denne fakturaen ser ut til å vera frå Telenor, men i røynda er det svindlarar som står bak. Ein må ikkje betala, eller opna fakturaen, er oppmodinga frå Telenor.

Reknar med å mista alt

Tove eig tre butikkar, og får ein god del e-post. Då det tikka inn ei melding i innboksen, som såg ut til å vera frå Telenor, skulle Tove berre opna han for å senda vidare til rekneskapskontoret. Etter dette gjekk det i stå for maskinen.

- Eg fekk melding om at eg måtte betala for å få filene attende. Det er berre lureri. No må eg sletta alt på maskinen og restarta han. Eg reknar med at eg kjem til å mista alt, seier Tove som er glad for at ho ikkje opna e-posten med mobilen.

- Tenk på alt som er på telefonen. Alle kontaktane, og bank-tilgang til dømes.

Om ein har opna fakturaen frå "Telenor", kan du få opp ei slik melding. Kriminelle tek kontroll over pc-en din og krev pengar for å få filene dine attende.

Eit lite ljospunkt

Osingen trur ikkje at ho er åleine om å opna slike mail.

- Han såg heilt ekte ut. Ein heilt vanleg faktura. Eg får mange slike til firmaa, seier Tove og held fram:

- Om eg hadde lese nøye på avsendar, ville eg sett at det ikkje var Telenor, men e-posten var forseggjort.

Det er eit lite ljospunkt oppi det heile.

- Eg slepp i det minste å opna e-post på ei stund, seier Tove og ler.

Informasjonssjef i Telenor, Caroline Lunde. (Pressefoto)

Åtvaring frå Telenor

Politioverbetjent Audun Hadler-Olsen fortel at han ikkje har høyrt om liknande tilfelle i Os den siste tida.

- Men det er viktig å setja fokus på dette, slik at ikkje andre blir lurt på same måte, seier han.

Telenor har gått ut og åtvara folk mot å opna e-posten som tilsynelatande er sendt frå telegiganten:

" Advarsel! Denne er ikke fra telenor, men fra svindlere som vil ha info eller installerere skadevare. Slett den eller rapporter som spam", skreiv selskapet på Twitter tidlegare denne månaden.

Ein vond situasjon

Dei falske fakturaene er profesjonelt laga, og ser ut til å vera frå Telenor.

Tryggleiksdirektør i Telenor, Hanne Tangen Nilsen, sa til NTB i januar at:

- I 2016 såg vi ei auka profesjonalisering av organisert datakriminialitet, og salet av avanserte skadevare på eit grått/svart marknad er blitt milliardbutikk.

Informasjonssjef i Telenor, Caroline Lunde, fortel at kriminelle svindlarar, utviklar stadig meir naturtru svindel-epostar.

- Designet liknar, og namnet til avsendar blir gjort så likt som mogleg, for å finta mottakarane. Det dei håpar på, er å få deg til å betala eit beløp som står i e-posten, eller ta kontroll over pc-en, og prøva å få deg til å betala for å få kontrollen over pc-en og informasjonen igjen, seier Lunde.

Då Os & Fusaposten opplyser kva som har skjedd med Tvedt Skarstein, seier Lunde at dette høyrest kjend ut.

- Dette med å frysa dataa til mottakaren, er noko svindlarar først starta med i 2015. Tidlegare var det vanleg at dei fiska etter informasjon. No spreiar dei også virus, seier Lunde, og legg til:

- Du hamnar i ein vond situasjon. Skal ein betala kriminelle folk for å få informasjonen sin attende? Då veit du at du betalar svindlarar for å gjera dette mot deg.

Slik avslørar du svindlarar

Lunde fortel at slike svindlarar ikkje berre brukar Telenors namn, men også andre store aktørar, som DNB og Posten med fleire.

- Dei brukar sterke marknader som har tillit i folket, og store kundebaser, seier ho.

- Kva er det som avslører at ein slik e-post er falsk?

- Beløpet i fakturaen er ofte ikkje gjenkjenbart. Dei inneheld også ofte skrivefeil, som denne siste e-posten. Betalingsfristen er ofte urealistisk. Det er små ting heile vegen som gjer at det skurrar. Ein god regel er å vera vaken når nokon ber deg betala for noko, uansett kven det ser ut til å vera, seier Lunde.