Urd har tilsynelatande roa seg på våre kantar og Røde Kors trappar ned beredskapen.

Røde Kors og medlemmar i Hjelpekorpset, Beredskapsvaktene og Besøkstenesta vart kalla inn for å bistå kommunen med å ivareta personer med særlege behov, i første rekkje personer med tryggleiksalarm, då Urd meldte sin ankomst.



No har dei fått beskjed frå beredskapsleiinga i Os om at "faren er over" for denne gong, og at dei kan avslutte beredskapen.



- Vi stenger nå Røde Kors Huset. Huset har vært bemannet i kveld med 6 personer, og vi fikk et besøk av noen som hadde behov for varmt vann. Totalt har 43 personer vært i beredskap hjemme i tilfelle det var behov for å bistå Os kommune. Vi ønsker å gi alle 43 en stor takk for at de stiller opp, skriv Kristian Strønen i Os Røde Kors i ei pressemelding.