I dag er Jeanette butikkeigar på Lagunen

På ungdomsskulen var ho så sjuk at ho ikkje fekk fullført 10. klasse. I dag er Jeanette Sundøy ein driftig butikkeigar med eigen moteblogg.

Ho er komen svært langt i lys av kor mørkt det lenge såg ut. I ein alder av 15 år vart Jeanette Sundeøy ramma av mage- og tarmsjukdomen Ulcerøs kolitt - ein sjukdom som også omtalast som kronisk betennelse i magen. Resultatet vart ein svært avgrensa kvardag med marginalt med overskot til skule, fritid og vener.

- Det var ei tøff tid. Eg var svært dårleg og hadde null overskot. I 10. klasse vart det så vidt eg fekk nok grunnlag til at skulen kunne gje meg avgangskarakterar, fortel 25-åringen.

Draumane gjekk i knas

I åra som følgde såg Øyane-jenta den eine draumen etter den andre gå i knas. Det vart meir og meir tydeleg for henne at ho ikkje kunne ta meir utdanning.

- Vidaregåande skule vart aldri aktuelt. Dermed kunne eg berre gløyma å oppfylla draumen om å bli dyrlege. Det er tungt å erkjenna for ei ung jente som er svært glad i dyr, seier Jeanette.

Dagane gjekk med til soving og kvile.

- Eg var veldig glad i å ri og hadde ei god stund også eigen hest, men han måtte eg til slutt berre selja. Eg hadde rett og slett ikkje overskot til å ta meg av han, seier ho.

Sjølv meir avslappande former for sosiale aktivitetar gjekk fløyten.

- Sjukdomen gjorde det stundom både einsamt og keisamt. Eg fekk aldri med meg festar og sosiale samankomstar, og vart sitjande mykje heime, seier brunetta.

Lysna på folkehøgskule

Etter eitt år med stillesitjing og mykje smerter fekk ho ein medisin som hjelpte ho litt i gang. Effekten var i alle høve god nok til at ho søkte seg til Manger Folkehøgskule.

- Eg hadde framleis mange dårlege dagar, men eg kom meg i alle høve ut og i aktivitet igjen. Det var eit fint år, og eit år der eg meir og meir såg håp for å kunna vera meir aktiv i tida framover, mimrar Jeanette.

Heime igjen på Brimsholmen i Øyane fekk ho tilbakeslag og var mykje sjuk igjen ein lang periode, før som 19-åring i 2011, tok mot til seg og søkte på ein jobb på Lagunen. Det endra livet.

- Eg har alltid vore interessert i klede og mote, og søkte difor på ei stilling i ein klesbutikk kalla «Infinity», og fekk til mi store glede fast jobb, smiler Jeanette.

Etter to månader i jobben steig ho i gradane og fekk ny jobb.

- «Infinity»-eigarane opna ein ny butikk i nabolokalet ved namn «By Malene Birger», og spurte om eg ikkje ville bli butikkens daglege leiar. Eg takka ja med eit stort smil, ler Øyane-jenta.

Sjølvstendig butikkeigar

Knappe tre år etter kjøpte ho seg inn som deleigar i butikken. Ved inngangen til 2017 tok Jeanette steget heilt ut og kjøpte ut dei andre deleigarane, slik at ho no er åleineeigar av «By Malene Birger»-butikken i nordenden av andreetasjen i Lagunen.

- Det er verkeleg rart å tenkja på at eg har eigen butikk i ein alder av 25 år, men eg har verkeleg jobba for det. Det har kosta, men det har også gjeve meg mykje energi, poengterer ho.

For heilt frisk er ho dessverre ikkje. Kanskje blir ho det aldri.

- I 2014 fekk eg ein medisin som har fungert ganske bra. Eg har stundom smerter, men eg fungerer i alle høve litt betre jamt over, men ein tur innom Haukeland har det vore dann og vann også dei siste åra. Det er kanskje noko eg berre må læra meg å leva med.

Lærer litt av veninna

Trass i null utdanning har Øyane-jenta verkeleg kome seg langt her i livet. Ekstra glad er ho for at ho har fått sjansen til å driva med noko ho verkeleg brenn for og bryr seg om.

- Eg elskar å stå i butikken og yta service og tenester og ikkje berre tenkja sal. Det både håpar og trur eg at kundane mine legg merke til. Elles er eg så heldig at eg kan kombinera interessa mi for skriving og fotografering med forretningsverksemda. I fjor sommar starta eg ein blogg der eg fremjar produkta eg sel i butikken. Arbeidet med den er kjempemoro, fortel ho.

Barndomsveninna, fotograf Silje Lepsøy, bidreg også til denne nettsida.

- Silje og eg har kjent kvarandre sidan me var små og har alltid støtta kvarandre. Ho har lært meg ein del om fotografering og bilet-behandling. I tillegg har ho bidrege med å ta nokre av bileta av meg til sida, fortel ho.

- Kjem fotograf Silje og mote-skribent Jeanett til å samarbeida meir med nettsida i tida framover?

- Ja, det skal eg lova deg. Silje og eg har mange prosjekt på gang, men nett kva som er realistisk, eller kva som kjem først, vågar eg ikkje avsløra her i avisa. Dei som venter får sjå..., ler ho.