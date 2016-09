Tre generasjonar Skarstein fullførte Os triathlon

71 grader Nord-aktuelle Gry Skarstein fekk med seg både far og dotter på Os triathlon.

Kring 250 deltakarar stilte opp i den niande utgåva av Os triathlon søndag. Blant desse tre blad familie Skarstein.

- Det var kjempekjekt. Eg gav pappa påmeldings-linken til farsdagspresang. Han tok turen eine og åleine frå Lofoten berre for å delta, fortel Gry.

Far og dotter godt nøgd etter fullført triatlon.

Sprek far og dotter

Erik Skartstein er 59 år. Gry meinte han måtte ha ein Os triathlon-erfaring før han runda 60.

- Eg trur kanskje han kjem att neste år. Han synest i alle høve det var kjempekjekt, fortel Gry.

Ho hadde også dottera si Emma på startstreken.

- Emma driv med symjing og har vore med også tidlegare, fortel ho.

12-åringen sprang først over målstreken i klassen for jenter 10-12 år.

- Eg er kjempestolt over pappa og Emma. Dei gav meir jernet enn meg. Eg tok det mest som ein trening, fortel 71 grader Nord-deltakaren.

Mannen bak gode gamle Opus kulturkafé, Erik Skarstein (59) is still going strong.

Stilte på kort varsel

Norenesingen fekk også med seg lagveninna frå 71 grader Nord, bergenseren, Viktoria Birkeland.

- Ho er rimeleg sprek ho også. Sjølv om eg ikkje kom på å invitera ho med før ein dag i førevegen, så var ho på plass og gjorde ein flott konkurranse, fortel Gry.

Ho legg til at både hennar utflytta far og gjesten frå Bergen var imponert over det flotte arrangementet.

- Me stiller nok neste år også. Då vert me kanskje endå fleire frå familien, avsluttar Gry.