Eit tre har falle over vegbanen på Strønovegen. Også andre stader i Os og Fusa byr trevelt på problem for trafikken.

Det melder 110 Brann og redning på Twitter kl 21.26. Eit tre skal også ha falle over vegen i Drangsvegen, og tidlegare i kveld kom det melding om at Fv 48 er stengt mellom Tysse og Eikelandsosen etter at fleire tre har velta over vegbanen.