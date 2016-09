Tropisk stemning under Trygg i Os

Konferansier for årets Trygg i Os-arrangement Tove Hille var tydeleg nøgd med tropehagen som er under oppføring i nye Luranetunet. Det fekk kommunalsjefen for helse, omsorg og beredskap merka til gangs.

- Eg må få ein tropisk klem. Her har du ein tropisk drink, ei kokosnøt og appelsinjuice. Eg vonar at vi to kan ha ei tropisk aftan i tropehagen når den er ferdig bygd, sa Hille då ho introduserte Nils-Petter Borge for publikum.

Jobbar for heiltidskultur

Kommunalsjefen vitja tysdagens Trygg i Os i Oseana, som i år hadde temaet "Møte mellom generasjonar og nasjonar". Han snakka om utbygginga av Luranetunet. Der kjem det som kjent ein tropehage på 1.200 kvm mellom dei nye fløyene.

- Tropehagen er blitt ein bonus fordi vi byggjer som vi gjer. Korleis vi kjem til å møblera hagen, og utforminga av denne, ligg litt fram i tid. Men Tove har sett standarden her, med kokosnøtter og tropisk drikke, seier Borge.

Kommunalsjefen nemnde også eit internprosjekt, der kommunen jobbar for "heiltidskultur".

- Vi vil jobba for flest heiltidsstillingar, eller store stillingar. Dette er betre for dei tilsette, og ikkje minst for pasientane, slik at dei ikkje treng å forholda seg til mange ulike personar, og måtte forklara sine historier og behov til stadig nye folk. Vi ser på korleis vi kan organisera det slik at vi får flest mogleg tilsette i store stillingar. Dette er også ei utfordring til politikarane, seier Borge.

- Viktig at alle stiller opp

Først på scenen etter at Hille hadde ønskt velkomen til ein full Oseana-sal, var leiar i tenesteutvalet, Emil Tetlie Brimsholm.

- Trygg i Os er blitt ein viktig møteplass i Os. Frivillige lag får formidla tilboda sine, og seniorar møtest i triveleg lag. Temaet i år er møte mellom generasjonar og nasjonar. I løpet av september kjem vi til å bikka 20.000 innbyggjarar. Anten sambygdingane kjem frå Bergen, Syria, Aleppo eller Hardanger, er det viktig å bli kjent med dei og at dei blir ein del av samfunnet, seier Brimsholm.

Han held fram med å fortelja om programmet for dagen, med viktige punkt som å betra livskvaliteten for brukarar og pårørande ved hjelp av velferdsteknologi, utbygginga av Luranetunet, og ikkje minst flyktingarbeidet, som kommunen er godt i gang med.

- Vi skal busetja mange i Os dei neste åra. For å oppnå god integrering, er det viktig at alle stiller opp: Kommune, frivillige lag og organisasjonar, men ikkje minst vi som enkeltmenneske. Slå av ein prat, inviter dei på middag eller på fjelltur, seier Brimsholm.

Talde til ti på ni ulike språk

Eit møte mellom generasjonar fekk vi då 3. klassingar frå Kuventræ skule kom for å synga for seniorane i publikum. Dei imponerte med to songar, ein av dei "Tellesangen", der dei talte til ti på heile ni ulike språk.

Mari Synnøve Berge frå Senter for omsorgsforskning Vest ved Høgskulen i Bergen kom for å snakka om omsorgsteknologi, som skal syta for at eldre kan bu lengre heime. Ho fortalte om Lindåsprosjektet, som ho er stipendiat i.

- Prosjektet er i sluttfasen no. Noko av det vi har brukt i prosjektet er røykvarslarar som går rett til brannvakt, samt oversvømmings-, fall- og bevegelsesdetektorar, og dørsensorar, seier ho.

Ho avslutta med å seia at effekten av omsorgsteknologi avhenger av individuell tilpassing. Kven verkar det for, korleis og kva tid.

Smøring til kommunalsjefen

Siste talar før lunsjpausen var som nemnd Borge. Alle talarane fekk eit eksemplar av boka til Bente Bratlund Mæland, "Glimt frå Os". Men Borge fekk jo så mykje meir.

- Eg beklagar at ikkje alle talarane har fått like mykje, seier Hille og legg til:

- Men dette er smøring frå mi side. Det er nok ikkje så lenge til eg sjølv skal søkja om plass på Luranetunet. Nils-Petter er berre elleve år yngre enn meg. Eg reknar med at han framleis er i jobb når eg skal søkja.

Musikalsk avslutning

Etter pausen fortalde avdelingsleiar, Siri Lise Mundal, hjå flyktningtenesta i Os, og programrådgjevar for introduksjonsprogrammet, Maha Al-Fara, om flyktningsituasjonen i Os.

- I desember 2015 bestemte kommunestyret at Os kommune skal ta i mot til saman 170 flyktningar i perioden 2016-2019. Det er det vedtaket vi jobbar etter. Storparten av flyktningane kjem frå Syria, Afghanistan og Eritrea, sa Mundal.

Ho fortalte òg om introduksjonsprogrammet som flyktningane har rett og plikt til å delta i. Til saman 600 timar med undervising i norsk og samfunnsfag skal dei gjennom.

- Introduksjonsprogrammet har vore ein suksess. Mange av dei som har delteke tidlegare år, er no i jobb, og har kjøpt seg eigne bustader, fortalte Mundal før ho gav ordet vidare til Al-Fara.

Ho kunne opplysa om at flyktningtenesta arbeider med små og store oppgåver.

- Vi lærer flyktningane korleis dei skal betala rekningar, lesa av straum, og om korleis det er å leva i Noreg. Vi samarbeider mellom andre med politi, barnevern og med frivillige organisasjonar. På den måten lærer flyktningane meir om kva lover og reglar som gjeld i Noreg, sa Al-Fara før ho inviterte alle som er interesserte til internasjonal fest i foajeen på Oseana førstkomande laurdag.

- Det vert smakebitar på ulike kulturar, mat og musikk, sa Al-Fara om festen som vert er eit samarbeid mellom fleire organisasjonar og lag i Os.

Økta etter lunsj var prega av mykje god musikk. Syriske Manar Alhashemi framførte to songar på gitar frå heimtraktene sine, medan vokalgruppa Taus, som for høvet stilte med kortreist vikar, song om alt frå ungdomsforelskingar til perfekte Solveig.

- Kvifor vil alle kyssa Solveig, men ingen vil kyssa meg, song Beate B. Kvalsvik.

Heldigvis hadde konferansier Tove Hille løysinga på problemet. Ho kommanderte fire menn opp på scenen slik at ingen av dei fire damene måtte gå ukyssa frå arrangementet.

Taus skal for øvrig halda minikonsert på Luranetunet i morgon.

- På den måten får dei som bur Luranetunet også ein smakbit på Trygg i Os, opplyser Grete Byrkjeland til avisa.

Kommunalsjef Nils-Petter Borge takka arbeidsgruppa beståande av Byrkjeland, Bjørg Aspenes Sjøbø og Anne Kjersti Storebø for innsatsen, og ønskte alle dei frammøtte vel heim.

- De klarer å laga eit variert program med ulike perspektiv som er spennande for alle. Salen er full for femte år på rad, stadfesta Borge.