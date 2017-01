Tvedten AS avviklar to av tre butikkar

Dagleg leiar av S. Tvedt, Tove Tvedt Skarstein, opplyser i ei pressemelding i kveld at grunna lang tid med underskot, vel ho å leggja ned to av sine tre butikkar i sentrum.

- S. Tvedt AS har beslutta å avvikla to av sine tre avdelingar i Os sentrum, Jernvaren og Leiker/Hobby-avdelinga, som over lengre tid har gått med underskot, skriv Tove Tvedt Skarstein.



S. Tvedt blei etablert i 1923 av Peder Tvedt, og har drive handel innan jernvare, fiskeutstyr, leiker og hobby. Den siste avdelinga, Madam Ane, blei etablert i 2007, og vil bli driven vidare.



- Det er ein trist dag for S. Tvedt, skriv Tove som har drive butikkane sidan 1992.



- Ikkje minst for dei tilsette i firmaet, legg ho til.



- Diverre har endringar i marknaden, kjedeverksemd, netthandel og auka konkurranse ført til at det å driva ein frittståande isenkrambutikk blei for tøft.



Dei to avdelingane som skal leggjast ned vil halda ope fram til 31.07.17.



Heilt til sist vil Tove takka alle kundane, leverandørar og andre samarbeidspartnarar for utruleg mange flotte år.



- Håper de er med å gje oss ein verdig avskjed etter 94 år med handel på Osøyro.