Ukomfortabel med ultimatum

Med 11 mot 10 røyster bestemte kommunestyret i Fusa at den som skal tilsetjast som prosjektleiar for kommunereforma i Os og Fusa, ikkje kan vera ein av rådmennene i dei to kommunane. Det gjer ordførar Atle Kvåle (Ap) ukomfortabel.

Fleirtalet av kommunestyret nytta rett nok ordet skal. "Personen skal ikkje vera ein av rådmennene i dei to kommunane", og det var det som fekk mindretalet i salen til å vri seg i stolen.

- Det er flott at alle vert orienterte om korleis det går i denne saka, men Ap, Frp og V, meiner det held å ta saka til orientering. Vi kan ikkje starta forhandlingane med Os med absolutter. Det vert heilt feil, meinte varaordførar Magne Djuvik (Frp).

Saka, som for øvrig ikkje var hamna på sakskartet i utgangspunktet, men som vart handsama til sist i møtet av di Margunn Y. Samnøy (Sp) etterlyste ho, vart grundig diskutert i formannskaps- og planutvalsmøta i starten av månaden også.

- Dette er ei prinsipiell sak. Eg ser ingen grunn til å utsetja ho, sa Samnøy.

Saka, som altså heiter "Kommunereforma - vidare arbeid", skulle sjølvsagt vore på dagsorden i dette møtet, forsikra ordføraren.

- Det var ikkje ei bevisst handling av ordføraren å utelata ho, understreka Atle Kvåle.

Peter Hans de Zwarte og Mikal Leigland, begge frå Sp, er blant dei som meiner det er viktig med ein såkalla ugild person i prosjektleiarrolla. Ergo kan ingen av rådmennene, ifølgje fleirtalet i kommunestyret, vera prosjektleiar.

- Nesten identisk forslag

I framlegget til vedtak som Sp, H og KrF stod bak, heiter det mellom anna at det skal tilsetjast ein prosjektleiar for den komande sammanslåingsprosessen, men at prosjektleiaren ikkje kan vera ein av rådmennene i dei to kommunane. Prosjektleiaren kan rekrutterast internt/eksternt for ein periode på to år. Og så vert det opp til fellesnemnda (ei nemnd beståande av fem fusingar og fem osingar som skal etablerast til hausten) å ta stilling til når den nye, felles rådmannen bør tilsetjast.

- Forslaget er nesten identisk med det fellesvedtaket som vart gjort i formannskapsmøtet. Å berre ta det som står i referata til orientering, meiner eg er for passivt, sa Lars Erik Dalland (H).

- Som folkevalte for innbyggjarane i Fusa kommune må vi ha rett til å koma med forslag vi meiner er riktige. Om formuleringa er forhandlingsstrategisk lur kan sjølvsagt diskuterast, men det er viktig at Fusa kommune markerer sin plass i forhold til det arbeidet som skal gjerast fram til dei to kommunane eventuelt blir éin, sa Mikal Leigland og la til:

- Bakgrunnen for framlegget er at vi ønskjer ein ugild person til å ta på seg prosjektleiarrolla. På den måten ivaretar vi begge kommunane sin posisjon. Det er ingen som har med seg noko i ryggsekken frå før.

Kvåle på sin side meinte det var krevjande å gå inn dei nært føreståande forhandlingane med så bastante føringar.

- Eg forstår signala som ligg i formuleringane, men eg slit med at dei er så ultimatumprega. Det er vanskeleg for oss å støtta det framlegget som ligg i bordet no, sa ordføraren.

Sjølv ikkje etter eit gruppemøte, klarte politikarane å einast.

Skal, skal ikkje?

Jan Birger Landøy (Sp) påpeika at det berre var eitt skal det var snakk om. Nemleg "rådmannen skal ikkje vera prosjektleiar".

- At det låser forhandlingane, eller binder oss på andre område, stemmer ikkje. Men akkurat det skal-et i nettopp den setninga er viktig, andre formuleringar som bør og kan opnar for heilt andre tilnærmingar, sa Sp-politikaren.

- Det er viktig med respekt for kvarandre, og ein treng ikkje vera psykolog for å skjøna kva klima ein er i ferd med å leggja til rette for med ei slik tilnærming. Ein kjem langt med eit positivt klima, ultimatum derimot har aldri gjeve gode resultat, sa Hans Ekeberg (Ap).

- Eg synest ikkje det er eit ultimatum. Det er like rettferdig for begge partar. Eg ser ikkje problemet, sa Ranveig Næss (H).

Ho fekk støtte frå Bjarte Samnøy (KrF).

- Vi stiller eit ultimatum til Os sin fordel. Vi ønskjer å sikra at begge kommunane vert behandla likt, sa han.

Politikarane greidde ikkje å verta samde, sjølv ikkje etter eit gruppemøte. Dermed vart skal-formuleringa ein del av vedtaket frå kommunestyret i Fusa.