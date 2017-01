Urpremiere frå eigen hage

I den nye familieframsyninga si tek ekteparet Heidi Tronsmo og Glenn Erik Haugland utgangspunkt i ein reell episode i deira eigen hage. Den største utfordringa i dagane fram mot premieren, vert å kutta i historia.

- Eg har så mykje tekst. Om eg skulle teke med alt, hadde det blitt ein tre timar lang framsyning, og det går jo ikkje, seier Tronsmo.

Løysinga vert truleg å laga ei lydbok av prosjektet.

- Då kan eg ta med endå fleire scener, seier ho og smilar.

Men i første omgang vert det urpremiere på Haugland førstkomande søndag. Då kan dei som ønskjer ta del i den forunderlige musikkfabelen til ekteparet Tronsmo og Haugland, "Fremmed fugl, Storm & Kaffe", ein historie som byrja å kverna i hovudet på førstnemnde like etter at ekstremværet Nina hadde herja landet for to år sidan.

- Eit skjærereir ramla ned frå morelltreet vårt i samband med stormen. Det var då ideen oppstod, fortel Tronsmo.

Proff familie

Med seg på laget har ho ikkje berre mannen, men også dei to døtrene deira Anne Goro Tronsmo Haugland og Ragnild Tronsmo Haugland. Søstrene spelar Rødstrupen Robin og Rasmus Svarttrost.

- Eg er ein småsjalu, kvikk, og overivrig rødstrupe. Rødstruper har ein tendens til å villa hevda seg, spesielt overfor andre fuglar. Søstera mi, svarttrosten, er ikkje like eventyrlysten som meg, ho er meir oppteken av yrket sitt, som er å vera barrista i ein kaffibar. Rett og slett ein karrierefugl, fortel Anne.

Handlinga finn stad under morelltreet i hagen, kor Mie, ei ung jente spela av Christina Bæver, har sin eigen kaffibar. Dagen etter ektremværet Nina finn Mie, og dei to fuglevenane hennar, ein framandfugl i det nedblåste skjærereiret under treet.

- Det er veldig kjekt å spela i lag med søstera mi. Vi kjenner kvarandre på éin måte gjennom familien, men lét oss stadig overraska av kvarandre fagleg. Sjølv om vi arbeider ein del saman, går det plutseleg eitt eller to år, og mykje skjer i mellomtida. Det er utruleg spennande, seier 30-åringen og legg til:

- Mamma og pappa legg òg familierelasjonane til sides, og behandlar oss som andre profesjonelle. Når vi arbeider i lag handlar det meir om kva vi får til som utøvarar enn om familieband.

Trygge rammer

Før premieren på søndag, skal ensemblet ha ei prøvevising for SFO-elevar på torsdag. Innan den tid må det puggast, finpussast, redigerast, og som nemnt tidlegare, kuttast.

- Vi må få det til å flyta, seier Anne.

Måndag, tysdag og onsdag i neste veke vert det skuleframsyningar. Skodespelarane er spente på korleis borna kjem til å reagera på framsyninga.

- Eg vert ofte overraska over kva born lét seg fascinera av. Historia byd på element av framandfrykt og andre ting som ein kanskje tenkjer at vil gå litt over hovudet på dei, men erfaringsmessig får borna med seg meir enn du trur, seier Anne.

Eigentleg hadde Tronsmo planar om å setja opp framsyninga i haust, men då ho vart sjuk, vart ho nøydd til å utsetja planane.

- Eg elskar å vera tilbake i livet. Det er jo dette som er livet for meg, å driva med slike ting, seier Tronsmo.

Då ho låg på sjukehuset var ho faktisk inne på tanken om å endra kurs fullstendig.

- Det er ganske slitsamt det eg held på med. Eg såg føre meg at eg kunne starta eit heilt nytt kapittel i livet mitt.

Ho slo det raskt frå seg.

- Eg er så utruleg glad i arbeidet mitt, så no styrtar eg på på ny. Lærdomen eg tek med meg er at eg må prøva å avgrensa meg litt. Eg er ikkje så flink til det, men heldigvis har eg folk rundt meg som er klar over situasjonen. Eg startar i trygge rammer, seier Tronsmo.