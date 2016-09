Vaktbikkjer for ein tredel av folket

Ikkje alle veit at «Råd for menneske med nedsett funksjonsevne» faktisk representerer så mykje som ein tredel av folket.

Ein gong i månaden møtest dei sju representantane i «Råd for menneske med nedsett funksjonsevne» i formannskapssalen i kommunehuset i Os. På agendaen er ulike tema knytt til å sikra gode levevilkår og full deltakingsrett for alle som bur i Os kommune.

- Det er ikkje så mange som tenkjer over det, men rådet vårt er ikkje berre for folk som sit i rullestol. Me representerer også svaksynte, hørselsskadde, hjarte- og lungesjuke, revmatikarar og allergikarar. Totalt utgjer dei me ivaretek ein tredel av innbyggjarane her i Os, fortel leiar Harald Norheim.

Måndag stod Tor Inge Døsen klar for å ta imot råd og innspel kring opprustinga av Osøyro.

Sju i rådet

Rådet består av sju personar - to politikarar, ein frå administrasjonen og fire frå diagnosegruppa rådet ivaretek.

I Os sit desse i rådet: Politikarane May Britt Haringstad Mjøs (H) og Trine Ludvigsen (SP), Marny Strømland frå administrasjonen, Jan Berge for hørselshemma (vara for Johnny Haugland), Jan Harry Johnsen for Os Revmatikarlag og Harald Haga frå LHL.

- Det er viktig at me har hyppige møte for at innspela våre til politikarane ikkje skal koma for seint. Me må bli høyrt før prosessane er blitt sette i gang, understrekar Norheim.

Fjerde periode

Til liks med ordførar Terje Søviknes er Norheim inne i sin fjerde periode som sjef, og den rørslehemma rådsmedlem-veteranen føler dei gjer ein viktig jobb.

- Det var først i 2007 at det vart lovpålagt at kommunane skulle ha eit eige råd som dette, men her i Os har me faktisk halde på sidan tidleg på 2000-talet, fortel Norheim, som sjølv vart vald til leiar i 2003.

Ein del av jobben deira er berre å passa på.

- Me er litt sånn vaktbikkjer, som ser til at politiske vedtak ikkje får negative konsekvensar for dei me ivareteke. Det gjelder alt frå store byggjesaker til mindre tilsynelatande uskuldige, som beplanting i sentrum til dømes. Her må me vera sikre på at ikkje plantene som vert sette ut på offentleg plass er allergiframkallande, fortel Norheim.

Funksjonalitet i Bydraget

Denne veka var prosjektsjef i Os kommune, Tor Inge Døsen, på vitjing hjå rådet. Tema var opprustinga i Os sentrum og det såkalla Bydraget.

- Eg er innom rådet når dei ønskjer meg til stades. Nokon gonger for å få litt kjeft, andre gonger fordi dei vil koma med innspel, seier Døsen.

Denne gongen var det mest av det siste.

Rådet gjorde det nemleg klart for Døsen at dei ønskte leielinjer for svaksynte på det nye underlaget i Os sentrum.

Døsen lova å sjå nærare på saka.