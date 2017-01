Satsar vidare i 2017

Sist helg vart dei kåra til Årets satsingsklubb. Til helga vidareutdannar friidrettsgruppa fleire trenarar.

- Det var sjølvsagt ei fjør i hatten for oss å motta prisen frå NFF (Norges Friidrettsforbund) i helga, men mest av alt ser me på det som ei stadfesting på at me har lukkast med dei grepa me bestemte oss for å ta i fjor, seier leiar i friidrettsgruppa til Os Turn, Sverre Mowinckel-Nilsen.

Frå då Os Turn friidrett vart kåra til årets satsingsklubb i Noreg under NFFs friidrettsgalla i Stavanger sist helg. Bjørn Michelsen og Jan Borgen tok imot prisen. (Foto: Morten Olsen)

"Check" for alle punkt

Etter at Os Turn vart godkjent som ein av NFFs satsingsklubbar for 2016-sesongen, vart dei godt følgde opp av forbundet. Den gode gjennomføringa av planane for sesongen var mykje av grunnen til at friidrettsgruppa på Kuventræ til slutt vann den prestisjefylte kåringa under Friidrettsgallaen i Stavanger sist helg.

- I april fekk me vitjing av Mette Dale frå NFF. I lag med ho sette me oss ein del konkrete mål for kva me ville få gjort i løpet av sesongen. Då ho kom tilbake i oktober, kunne me setja "check" på alle punkta me hadde ført ned på lista. På mange måtar kan du seia at me fekk prisen for god gjennomføringsevne og stor entusiasme, seier nestleiar i friidrettsgruppa, Bjørn Michelsen.

Bygde friidrettskultur

I lag med mangeårig friidrettstrenar i klubben, Jan Borgen, var Michelsen Os Turns representantar i Stavanger.

- Det var stort å motta heideren, og eg er glad for at Jan fekk vera med på dette. Han har vore ein enorm ressurs for friidretten i Os i mange år, seier Michelsen.

Sjølv bidrog han også på seminarbiten av kompetansehelga for friidretten.

- Eg hadde eit føredrag om kva me har gjort i Os. Korleis me hadde jobba for å etablera god treningskultur, samhald og kontinuitet, fortel Michelsen.

Blant momenta friidrettsgruppa på Kuventræ har lukkast med å få på plass, er tilhøyrsle viktig.

- Det første me fekk på plass var det nye klubbhuset vårt, "Reiret", der me kan samlast før og etter trening. I fjor hadde me fleire samlingar der etter trening. Denne sesongen har me som mål å arrangera felles kvelds av og til. I tillegg prøvde me å ha ein frå styret innom treningane for på den måten å sikra oss at det borna og ungdomen opplevde i treningskvardagen, nådde oss andre i styret, forklarar Michelsen.

Kompetanseheving

Andre ting som Mette Dale i NFF kunne setja "check" på var friidrettsgruppas heving av eige kompetansenivå.

- Me visste tidleg at me måtte heva kompetansen i klubben om me skulle ha håp om å få fleire medlemer og arrangera konkurransar. Difor var me tidleg ute med å få instruktørane og støttespelarane våre med på dommarkurs. Deretter sette me i gang med faste fellesmøte for trenarane, for å sikra kontinuitet og jamn kompetanseheving over heile linja, fortel Mowinckel-Nilsen.

I fjor haust bestemte gruppa seg også for at dei skulle få ei fast sportsleg leiar-stilling. Sidan nyttår har Svein Hausberg hatt dette ansvaret.

Også målet om å arrangera stemne og bli meir "synlege" i lokalsamfunnet, klarte gruppa på Kuventræ å realisera.

- Grunna problem med banen måtte me avlysa opningsstemnet i fjor vår, men elles hadde me friidrettens dag i mai, friidrettsskule i sommar og krinsstemne i haust, seier Mowinckel-Nilsen.

For sesongen 2017 har gruppa planlagt tre stemne på Kuventræ. I tillegg vert det nye utgåver av friidrettsdagen og friidrettsskulen.

Tid for leiar-byte

Og utsiktene for klubben og dei nye medlemene vert stadig betre. Alt i helga er det klart for å heva trenar-kompetansen ytterlegare.

- NFF kjem hit på laurdag med to instruktørar. Dei vil ha trenar-kurs for fleire av trenarane våre. Sjølv stiller me med 12 deltakarar. I tillegg kjem Lysekloster IL og eit par andre nærliggjande klubbar til å ha deltakarar på kurset, fortel Mowinckel-Nilsen.

Han har vore leiar i friidrettsgruppa på Kuventræ i fire år. Truleg takkar han av på årsmøtet 7. februar.

- Det er nærliggjande å tenkja det. Det har vore spennande år, men no får andre klutar sleppa til, seier Mowinckel-Nilsen.

Kompis Bjørn Michelsen er førebudd.

- Eg har ikkje mast om å få overta vervet til Sverre, men om ingen andre ønskjer det, og eg blir spurt, så skal eg sjølvsagt vurdera å ta stafettpinnen vidare, seier Michelsen.