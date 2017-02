Vart oppringd av urolege familiemedlemer

Osingen Jan Kristian Rokne var oppteken med kurs og visste ikkje om snøraset utanfor veggene i Longyearbyen før sonen ringde.

- Heisan Jan Kristian, det er Os og Fusaposten som ringjer. Alt vel der oppe?

- Jaudå, alt vel med oss. Me held faktisk på å gjera oss ferdige med eit kurs eg held her, men me har alle telefonane på, slik at me får svara urolege familiemedlemer, seier Rokne.

Han beskriver stemninga på plassen som trykka.

- Det er ekkelt når slikt skjer. Ein anar jo aldri om det vil koma fleire ras, seier osingen.

Så langt kom Jan Kristian då han skulle ta bilete av rasstaden. Lengre opp ville ikkje brannmannskapet ha dei skodelystne. (Privat foto)

Stort snøras

Det var kring klokka halv tolv tysdag føremiddag at snøraset gjekk i Longyearbyen på Svalbard.

Raset gjekk frå Sukkertoppen og over Vei 228. Utrykningskøyrety og redningsmannskap var raskt på staden for å sjekka om menneske var komne til skade i raset.

Det var Svalbardposten som først meldte om hendinga. Ifølge avisa er to bustadsblokker med totalt seks leilegheiter tekne av snømassane.

- Me har ingen grunn til å tru at nokon er tekne av raset, men me gjer sjølvsagt nødvendige undersøkingar, sa vakthavande i politiet på Svalbard, Thor-Arild Hansen, til VG tysdag føremiddag.

Litt skummelt

Elektroingeniøren frå Os er internert på Mary-Anns Polarrig i Longyearbyen. Då skredet gjekk var han midt i eit kurs han held for lokale elektrikarar i Store Norske Kullkompani sine lokale.

- Raset gjekk på austsida av byen, medan me held til på vestsida. Alt i alt var me nær ein kilometer frå, men det er klart: Det er høge fjell omkring her også, så slike ras er ikkje noko morosamt for nokon av oss, seier Rokne.

Tysdag hadde han akkurat ei veke igjen på Svalbard.

- No skal eg halda kurs her i Longyearbyen fram til fredag. Deretter skal eg halda kurs i Nye Ålesund i helga. Så er det tilbake her, før eg kan setja meg på flyet heim neste tysdag.

- Du har vore der oppe fleire gonger, uroar du deg no?

- Nei, strengt tatt ikkje. Eg har vore her seks gonger tidlegare. Det hjelper litt på. Dessutan er det ikkje så mykje snø, så ifølgje ekspertane er det ikkje så stor fare for fleire ras, avsluttar Rokne.