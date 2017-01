Vegvesenet ut av politikken!

At Statens vegvesen går ut over si rolle som fagetat for å utøva politisk press i det stille er ingen nyhende. Men det er sjeldan at ein offentleg tenesteperson frå same etat blandar seg inn i ein politisk prosess slik prosjektleiar Signe Eikene har gjort, seinast i sitt utfall mot Glenn Erik Haugland (V) i både Bergens Tidende, Os og Fusaposten og på Midtsiden 5. januar, skriv Ap, MDG, TvS og Sp.

LESARBREV: Haugland er, som underskrivarane, vald av folket til å representera dei som er einige med oss. Som tydeleg politisk motstandar mot bru over Bjørnafjorden har Haugland eit legitimt mandat til å uttrykkja kritikk og kjensler knytta til det største samferdselsprosjekt og inngrep i Os nokosinne. Prosjektleiar for dette veg- og bruanlegget, Signe Eikenes, er på si side tilsett i Vegdirektoratet for å gjennomføra vegprosjekt og sørgja for at dei folkevalde får eit godt nok vedtaksgrunnlag. Det er positivt at Eikenes engasjerer seg offentleg, men då er det viktig at ho ikkje presenterer politiske påstandar som fagleg fakta.

Skapar mistru

Glenn Erik Haugland er i sin fulle rett til å kritisera planen og prosessen utan å måtta bli anklaga for å fara med usanninger frå fagetaten som skal sørgja for eit tilfredsstillande saksgrunnlag. At Statens vegvesen ikkje har klart å vera tydelege nok med å få fram dei negative konsekvensane for bumiljø, natur og friluft i Os, er kritikkverdig, skapar mistru og bidreg til å svekka prosjektet. Det er også svært betenkeleg at kartskissene som no er på høyring og skal opp i ekstraordinært kommunestyremøte 12. januar ikkje vart viste på folkemøtet.

Vi vil med dette gje vår støtte til Os Venstre og Glenn Erik Haugland for det årelange arbeidet dei har lagt ned mot bru over Bjørnafjorden, ei bru som ser ut som ein stadig dårlegare idé, og som på ingen måte har brei politisk støtte i Os kommune.

Helge Steinum

Gruppeleiar Os Arbeidarparti

Terje Sperrevik

Gruppeleiar Tverrpolitisk Samlingsliste

Siren Tømmerbakke

Gruppeleiar Os Senterparti

Nils-Anders Nøttseter

Gruppeleiar Miljøpartiet Dei Grøne Os