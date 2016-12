Velfortent pust i bakken

Etter 150 konsertar og nærare 250 reisedøgn har Aurora Aksnes teke velfortent ferie på Drange.

- Det er mange som har spurt om å få prata med Aurora den siste tida, men desse to vekene no er heilage. Aurora er sliten etter ein hektisk turné og mykje reising og er vel unna den roa ho no får med familien på Drange, seier Per Mygland, leiar i managementet til Aurora.

Fleire gonger denne hausten har Os og Fusaposten prøvd å få til eit intervju med verdsstjerna frå Os. Dessverre har me heller ikkje lukkast denne gongen, men Mygland gjev oss gjerne nokre ord om 20-åringens hektiske og opplevingsrike år.

Det kostar å rocka rundt halve verda i eitt bankande køyr. I jula har Aurora Aksnes bevilga seg full ferie i to veker.

Med fatt mot

Ikkje berre har ho reist og opptredd mykje. For kort tid sidan måtte ho til og med operera for blindtarmbetennelse.

- Det var ikkje noko kjekt. Det var under turneen i USA at ho brått vart så dårleg i magen. Etter ein kjapp legesjekk bar det rakt til sjukehuset der dei opererte ho med ein gong. Sidan måtte ho avlysa tre konserter i USA, samt den siste spelejobben i Noreg denne hausten, i Halden no 12. desember, fortel Mygland.

Aurora var godt sliten etter operasjonen, men er no ved fatt mot.

- Ho er sliten etter eit uvanleg tøft og travelt år, men ho er også ei tøff jente og er godt i gang med å henta seg inn igjen, seier Mygland.

Gler seg til å skriva

Manageren fortel at det kostar å promotera ei plate over heile verda. Prisen er å stadig vera på farten.

- Aurora elskar å opptre, men det siste året har ho sakna å få tid til noko av det ho liker best, nemleg å skriva nye låtar, og å få vera kreativ.

- Det skal de setja tid av til no?

- Ja, på nyåret skal ho rett nok gjera ferdig promoteringa av «All My Demons Greeting Me As A Friend». Då vert det ein tur til Singapore og Australia, men etter det vil me setja av tid til at Aurora kan få vera kreativ. Det gler ho seg veldig til. Det å skriva er nærast ikkje ein jobb for henne. For ho er det fritid og avkopling, humrar Mygland.

- Så vert det starta med arbeidet til oppfølgjar-plata?

- Ja, det kjem i neste rekkje. Kanskje gjev me ut ein singel eller ein EP, men når plata kjem, er litt for tidleg å seia, seier Mygland.

Ny jobb i Bergen

Managementet slår fast at det vert færre spelejobbar på Aurora komande år. Men nokre konsertar vert det sjølvsagt. Ein av dei går av stabelen i Bergen.

Laurdag 17. juni står Aurora på Plenen i Bergenhus festning. Osingen spelar same dag som John Olav Nilsen og Nordsjøen og ein ikkje ukjent gentleman frå Storbritannia ved namn Bryan Ferry.