Laurdag opnar to nye utstillingar ved Oseana Kunst & Kultursenter. Bjarne Svanøe stiller ut nye måleri og teikningar i Galleri Hvelvet. I tillegg vert det «Work in Progress» med utvalde verk frå Griegsamlingen.Jostein Hallandjostein@osogfusa.no I «Work in progress» vert det vist til nokre lause samanhengar mellom dei utvalde verka i Griegsamlingen og dei tre...