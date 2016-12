I ein uttale til Fusa kommune, skriv tillitsvalt for mannskapa i Fusa brann og redning, Trond Sværen, at det er galskap å bruka 4,5 mill. kroner på å utbetra dagens brannstasjon.

Sværen meiner kommunen må bruka vinteren til å kvalitetssikra tal, og andre viktige moment i saka.

- Vi ønskjer ei framtidsretta investering til det beste både for mannskapa og for innbyggjarane i Fusa, skriv Sværen.

Bakgrunnen for uttalen var tilrådinga frå formannskapet 23. november. I formannskapsmøtet konkluderte politikarane med at dei ikkje var villige til å bruka 12,5 millionar kroner på ein ny brannstasjon, slik sakspapira tilsa, men i staden ønskte å utbetra dagens stasjon for inntil 4,5 mill. kroner.

- Det mest fornuftige vil vera å byggja om eksisterande brannstasjon. Vi må hugsa på at dette er ein brannstasjon utan mannskap, sa Mikal Leigland (Sp) i formannskapsmøtet onsdag.

Brannsamarbeid

Sværen kallar forslaget kortsiktig.

- Utbetringa vil kanskje dekkja dagens krav, men ikkje morgondagens krav/behov, skriv han.

Sværen peikar på at dagens stasjon er altfor liten med tanke på øvingar. Han meiner òg at osingane sin framgangsmåte, nemleg å samla naudetatane på ein stad, er ei god løysing.

- Å få ambulansetenesta inn i same bygg som brannstasjonen vil styrkja fagmiljøet. Innbyggjarane i Fusa vil dessutan få ein ambulanse med vesentleg kortare responstid enn det som er tilfellet i dag, påpeikar Sværen.

Han meiner at det er viktig å ha ein tett dialog med Arbeidstilsynet og Bedriftshelsetenesta i prosessen, slik at kommunestyret har tilstrekkeleg fagleg grunnlag på bordet til å ta avgjerder i saken.

Kor prekært er det?

Då kommunestyret handsama saka i førre veke, sa Roger Hoel (uavhengig) i utgangspunktet at han støtta tilrådinga frå formannskapet.

- Sjølv om dei tilsette gjerne vil ha ein ny stasjon, kan ein ikkje venta med å utbetra HMS-tiltak. Det er Fusa kommune som sit med arbeidsgjevaransvaret, understreka Hoel.

- Kor prekært er det å gjera utbetringar no? Går det an å bruka meir tid på å utgreia situasjonen, eller er utbetringane absolutt naudsynte, ville Gustav Folkestad (V) vita.

Ordførar Atle Kvåle (Ap) viste til eit brannsamarbeid i bergensregionen i regi av Bergensalliansen, der 32 kommunar deltek. Saka skal handsamast i dei ulike kommunestyra innan utgangen av mars. For Fusa sin del vil det seia i møterunden i februar.

- Samarbeidet baserer seg på at brannstasjonane i dei ulike kommunane skal fungera tilnærma likt som i dag, men at mannskapa skal kunna nyta godt av kvarandre sin spisskompetanse. Det er òg snakk om ei felles innkjøpsordning. Vi skal ivareta HMS og våre tilsette på ein god måte, men det er kanskje greitt å ha med seg denne saka, før vi konkluderer endeleg, sa Kvåle.

Under same tak?

Partikollega William Lindborg meinte at å flikka på dagens stasjon, var lite framtidsretta.

- Det er vanskeleg å få til eit samarbeid med andre etatar der stasjonen ligg i dag, sa han.

Lindborg oppmoda kommunen til å jobba vidare med løysingane på Heiane industriområde.

- Vi må sjå på tidsramma i saka. Det er kanskje ikkje i 2017 vi skal starta, sa han.

Magne Djuvik (Frp) tok òg til orde for å utgreia saka meir, medan Mikal Leigland (Sp) meinte det var viktig at det kom realistiske tal på bordet.

- Det er mykje som må avklarast. Eg er på ingen måte sikker på at Heiane er den rette staden for ein ny brannstasjon. Det finst heilt sikkert andre og betre tomter i området, sa Leigland, som meinte at 20-25 mill. kroner var ein meir realistisk pris for ein ny brannstasjon enn 12,5 millionar.

Politikarane vart samde om at saka skal leggjast fram for kommunestyret att i juni etter nærare utgreiingar. I mellomtida får ordføraren i oppgåva å gjennomføra sonderingar i dei ulike etatane, og undersøkja moglegheita for eit eventuelt samarbeid under same tak.