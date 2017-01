Vermeldinga: Skal bli 18 grader varmare

Dei kaldaste stadane i Os og Fusa var det i dag minus 9. På torsdag er det også meldt 9 grader, men då på plussida.

Osingane og fusingane vakna opp til den så langt kaldaste dagen i januar måndag. I Fusa var Holmefjord blant dei kaldaste med minus 8 grader, medan det fleire stader i osdalen var minus 9. Noko mildare var det i dei kystnære områda i båe kommunane. Søre Øyane hadde minus 4 og i Strandvik var det minus 5.

Mildvêr att

Dei som vona på skøyteis, ser derimot ut til å måtte venta. Alt i kveld seier yr.no at gradestokken skal opp på null, og i morgon skal det bøtta ned. Først kjem nedbøren som snø og sludd før det går over i regn. Ut over veka skal temperaturen stiga, før klimaks blir nådd på torsdag med 9 varmegrader, ifølgje yr.no.