Vet dere hva dere gjør?

Dersom kommunestyret går gode for Statens Vegvesens forslag den 12. januar, vil statlige myndigheter neppe overstyre dette. Kobbevågen vil bli ødelagt for alltid, både av broen og av den tilhørende anleggsveien, skriver Kristoffer Jebsen Mikkelsen, Andreas Jebsen Mikkelsen og Jørgen Jebsen Marek.

LESARBREV: Høyre, Frp og Os kommunestyre går åpent inn for Statens Vegvesens brokrysningsalternativ over Bjørnefjorden med ilandføring i Kobbevågen. Tegningene og tekstene som er godt skjult i Statens Vegvesens konsekvensutredning viser at Kobbevågen blir fullstendig rasert av den tilhørende anleggsveien over Kobbeholmene (Statens Vegvesens Konsekvensutgreiing for E39 Stord-Os, Delrapport 2, s. 124, 126 og 142-146). Dette er hevet over enhver tvil. Dersom kommunestyret går gode for Statens Vegvesens forslag den 12. januar, vil statlige myndigheter neppe overstyre dette. Kobbevågen vil bli ødelagt for alltid, både av broen og av den tilhørende anleggsveien!

En anleggsvei som skal bli sykkelsti og en bro som dukker ned før land høres veldig forlokkende ut, men realiteten er langt mer dramatisk. Dette blir en 10-15 meters bred anleggsvei som kommer til å gå tvers over Søre Øyane, gjennom Kobbevågen og ut til en kunstig øy litt over 100 meter fra land hvor broen vil gå inn. Veien vil være en mastodont med store anleggsmaskiner i årevis. Idyllen vil bli rasert og bli erstattet av et stort gapende sår i den ellers stille naturen. Et sår som aldri vil gro. Bulldosere, båt og bading er sjeldent en vellykket kombinasjon. Byggingen av Oseana og dens anleggsplass vil være som å støpe i hagen i forhold. Du får ganske store maskiner for 43 milliarder, og veldig mye lyd. Dette er permanent rasering av Kobbevågen, uansett hva pro-bro-siden prøver å fortelle.

For Statens Vegvesens foretrukne alternativ, er dette det eneste utredede alternativ for ilandføring av broen. Dersom Kobbevågen skal ha en mulighet til å bestå, må kommunestyret stå opp mot de statlige politikerne, slik de har hevdet at de skal tidligere. Ved en eventuell godkjenning av forslaget, sier de ja til trasèen, anleggsveien og ødeleggelse av Kobbevågen. Da er det fritt frem for Staten å presse frem broen, de har tross alt fått velsignelse fra lokalsamfunnet. Kommunestyret må kreve at det skal utredes flere alternative ilandføringspunkter dersom de går for bro. Per i dag er kommunestyret for forslaget slik det står fra Statens Vegvesen. Hvis ikke dette endres før 12. januar, blir indrefileten i Søre Øyane en anleggsvei.

Ved å legge inn i forslaget at alternative ilandføringer skal utredes, åpnes det for at osingene kan påvirke valget av ilandføring og få en bro som passer dem og ikke Statens Vegvesen. Det gir politikerne mulighet til å senere velge hvor ilandføring skal gjøres. Det er nå de folkevalgte i Os har muligheten til å endre et vedtak som binder Os til å ødelegge Kobbevågen.

Alle som stemmer for vedtaket i kommunestyret 12. januar slik det står i dag, har stemt for å ødelegge Kobbevågen, og DET kommer dere ikke unna.

Jeg håper inderlig dere vet hva dere gjør!

Kristoffer Jebsen Mikkelsen

Andreas Jebsen Mikkelsen

Jørgen Jebsen Marek