Vil bruka setterådmann i arbeidet med ny områdeplan

Fusa utviklingsselskap har føreslått å etablera eit bustadområde på eigedomen til Are Fløisand, mannen til rådmann Berit Fløisand. Dermed er rådmannen ugild. Ordførar Atle Kvåle tilrår bruk av setterådmann.

I saker der rådmannen har vore ugild tidlegare, har rådmannen og hennar stab utarbeidd faktagrunnlaget i saka, og overlate til formannskapet, kommunestyret eller andre vedtaksmynde å gjera vurderingar i saka.

- Rådmannen har følgt praksisen som tidlegare har vorte avklart med formannskapet, nemleg at når rådmannen er ugild, så skal det berre gjerast greie for dei faktiske forholda i saka. Det skal ikkje gjerast vurderingar/framlegg til vedtak i sakspapira, heiter det.

Praksis sidan 90-talet

Praksisen vart også nytta i planutvalet si handsaming av arealplanen i juni 2014. Der kom det fram at Fusa utviklingsselskap har føreslått å etablera eit bustadområde på eigedomen til Terje Fløisand, mannen til rådmann Berit Fløisand.

- Det har også kome inn andre innspel til nye bustadområde i Eikelandsosen. I samsvar med forvaltingslova sine reglar om inhabilitet seier rådmannen seg difor ugild når det gjeld handsaming av bustadområde i Eikelandsosen.

Vidare heitte det at "Utval for plan og miljø (UPM) må gjera eventuelle prioriteringar når det gjeld kva nye bustadområde som skal konsekvensutgreiast i Eikelandsosen".

- Dette har vore praksis i Fusa sidan midten av 1990-talet. Men når ein skriv faktagrunnlaget er det lett å ha ei vurderingstanke i bakhovudet, og for å unngå den situasjonen fullstendig, kan vi til dømes la ein annan kommune køyra saka, sa ordførar Atle Kvåle i formannskapsmøtet i førre veke.

Fortgang i planane

Ordføraren vurderer det nemleg dit hen at det ikkje er forsvarleg sakshandsaming å berre leggja fram faktagrunnlaget i saker som gjeld komplekse fagområde.

- Oppfølging av arealplanen i Eikelandsosen med reguleringsplanarbeid er døme på slike saker, heiter det i sakspapira til kommunestyret.

Ordføraren tilrår at Fusa kommune kan nytta setterådmann i saker der rådmannen er ugild. Særleg trong for ein slik praksis, ser ordføraren i samband med saker som krev heilskapelege og planfaglege vurderingar. Til dømes områdeplanen for Eikelandsosen.

- Det kan også vera aktuelt å nytta setterådmann i andre saker. Til dømes saker der det ikkje er nok å berre ha med faktagrunnlaget før saka vert lagt fram for politisk organ for vurdering og vedtak, går det fram av sakspapira.

I formannskapet vart det diskutert om ein skulle gå for ei meir generell formulering av typen: Formannskapet får fullmakt til å engasjera setterådmann i saker der rådmannen er ugild, eller om ein skulle avgrensa fullmakta til å gjelda oppfølging av arealplanen i Eikelandsosen. Saka vart sendt vidare til kommunestyret.

- Eg håper ikkje vi kjem i ein situasjon der setterådmann vert ein sentral del av forvaltinga. Men det er nesten ikkje ei einaste tomt igjen i Eikelandsosen, så det er viktig at vi får fortgang i planane, påpeika Svein Lang (Sp) i møtet.