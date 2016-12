Vil samla Fusa til nyttårsfeiring

Eit spleiselag mellom næringslivet og Fusa kommune, skal syta for eit storslått fyrverkeri-show i Eikelandsosen, og alle fusingar er inviterte.

I førre veka troppa Fausta Apicella opp på kontoret til Bodil Samnøy. Ho hadde eit ønske om å få til ei felles markering av at ein går inn i eit nytt år, saman med alle fusingane. Med fjorårets nyttårsfeiring i Os i bakhovudet, jobba dei med å få til eit likt arrangement i Fusa. No er det bestemt at det blir felles nyttårsfeiring i Eikelandsosen.

- Opplegget i Os verka vera ein stor suksess. ProPyro, som gjennomfører fyrverkeri-showet i Os, var ledige og kunne ta jobben, sidan osingane feirar nyttår første nyttårsdag. Dei kjem til oss på nyttårsaftan, fortel leiar for frivilligsentralen, Bodil Samnøy.

Brannvesenet og politiet er positive

Rekninga kjem på 50.000 kroner. Næringslivet i Fusa vil ta delar av rekninga, medan kommunen tek ein del, og dannar eit spleiselag.

- Eg har fått mange fine tilbakemeldingar. Næringslivet ønskjer å stilla opp, og ordførar Atle Kvåle har vore positiv frå første stund, seier Samnøy.

Brannvesenet og politiet er også orienterte, og positive til initiativet.

Oppmodar til å donera til Syria

Det blir stelt i stand ei flott avslutning på året, og initiativtakarane kjem med ei oppmoding. Ettersom det blir fellesfyrverkeri sponsa av spleiselaget, håpar dei at fusingane vil donera sine "fyrverkeri-pengar" til eit veldedig føremål.

- Vi ønskjer å samla fusingane til eit felles arrangement. Vi oppmodar fusingar til å gje pengar dei ville brukt på fyrverkeri, til hjelpearbeid i Aleppo. Dette er ein vinn-vinn-vinn-situasjon, seier ordførar Atle Kvåle.

Det finst mange organisasjonar som samlar inn pengar. I stadenfor å samla inn pengar til ein organisasjon, seier arrangørane at det får vera opp til kvar enkelt kven dei vil støtta. Det vil med andre ord ikkje bli ei innsamling i Eikelandsosen på nyttårsaftan.

Initiativtakaren Apicella

For to år sidan flytta italienaren Apicella til Fusa, etter at livet i Italia blei tøft etter finanskrisa. I fjor tok ho initiativ til å starta språkkafé i Fusa, og no står ho altså bak eit initiativ til å samla alle fusingar på nyttårsaftan. Eit arrangement dei håpar å utvikla og gjera tradisjon av.

- Vi skal ha ein privatfest, og tenkte at det hadde vore kjekt med ei fin avslutning på festen. Difor kom eg med forslaget om å samla fusingane. Eg kjem frå ein by i Italia der alle samla seg på nyttårsaftan, seier Apicella.

Pinglete feiring i Fusa

Ei slik nyttårsmarkering har det blitt snakka om i Fusa i mange år, men aldri blitt noko av.

Kulturleiar Erik Vangsnes synest at det er artig at det er Apicella som tek initativet, og ser ein mangel i Fusa.

- Vi må kunna seia at nyttårsfeiringa som er i Fusa, som er spreitt med mange bygdar, er ganske så pinglete. Det er éin rakett her, éin rakett der, og éin rakett i skogen. Dei som har opplevd ei feiring i ein by, eller ein sentral plass, veit kor fantastisk det er, seier Eirik Vangsnes.

Oppmøte ved gjestebrygga

Det er oppmøte ved gjestebrygga ved Fjord´n Senter. Fyrverkeriet vil bli skote opp frå tømmerkaien. Arrangørane understrekar at tryggleik er i fokus.

- Det er ikkje naudsynt å ta med seg eige fyrverkeri. Eg vil minna om at dette er ein offentleg plass, og at dei same reglane som gjeld andre offentlege plassar, også gjeld på nyttårsaftan, seier Kvåle.

Vil utvikla programmet til neste år

No håpar arrangørane at arrangementet blir minst like bra som jonsokfeiringa i Eikelandsosen, då det blei dekt på langbord ved gjestebrygga og fleire hundre fusingar møtte opp.

- Det arrangementet var ein stor suksess. Det seier noko om at det er eit behov når det blei så vellukka, og at folk søkjer saman. Vi trefte eit behov då, og vi håpar på like god respons på nyttårsaftan, seier Vangsnes.

Det blei kort tid til førebuing i år. Heldigvis har dei heile 2017 til å bu seg på neste felles nyttårsfeiring.

- Då kan vi kanskje tinga buss, og skyssa folk rundt, seier Apicella.

- Kanskje vi kan utvikla programmet og laga litt ekstra show neste år, seier Kvåle.

- Då kjem vi til Os

- Gjer de som Os, og utset til første nyttårsdag, om det blir dårleg vêr?

- Det er ProPyro som tek stilling til om dei kan skyta opp eller ikkje. Dei kan skyta opp om det regnar, men det er vinden som er skummel. Kanskje vi gjer som Os om det er dårleg vêr, seier Kvåle.

Samnøy skyt inn at det kan dei ikkje, for då er ProPyro oppteken i Os.

- Då kjem vi til Os, alle saman, seier Samnøy og smiler.