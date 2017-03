Vil starta opp andelsjordbruk i Fusa

Med oppstarten kjem ein sterkt veksande internasjonal trend til Fusa. Torkjell Mikkelsen står for jorda og grovarbeidet, og andelshavarane får kortreiste grønsaker.

Torkjell Mikkelsen er politimannen som fekk nok og ville starta eit nytt liv på eit småbruk på landet. No lever han draumen, som rett nok er både arbeidskrevjande og lite lukrativ.

- Ein vert ikkje meir lukkeleg av dyre bilar eller sydenferiar. Det er det nære som betyr noko. Det å leva tett på naturen. Fanga eller dyrka sin eigen mat. Det er utruleg mykje kjekkare, seier han.

Han budd på garden i 10 år, og lever mest av jakt og fiske, bær og sauehald. Men no går han med planar om å starta opp noko nytt på garden - og det vil innebera eit tett samarbeid med ti familiar eller enkeltpersonar.

- Planen er å dyrka økologiske og kortreiste grønsaker for familiar som forpliktar seg til nokre enkle reglar gjennom å vera andels-eigarar. Eg er veldig spent på om det er nokon som vil bli med på dette prosjektet, seier Mikkelsen.

Dette er eitt av jorda Mikkelsen har sett passar godt til andelsjordbruk. - At bakkane skrår er ein stor fordel i periodar med mykje regn, seier han.

Ber folk frå fjern og nær melda seg

I ordboka kan ein lesa at andelsjordbruk er ein lokalt basert økonomisk modell for jordbruk og matdistribusjon. Enkelt sagt inneber det at andelshavarane betaler ein sum, bidrar med minst 8 timars dugnadsinnsats, og bonden står for resten. Dermed får bonden ei stabil inntekt, og brukarane får tilgang på kortreiste og økologiske grønsaker. På kontinentet og i USA er modellen blitt heilt vanleg, og i statane vert over 12.000 gardar drivne på denne måten.

- Er det folk i Fusa du ønskjer å samarbeida med om dette?

- Det er sjølvsagt ope for fusingane å vera med. Men eg vender meg vel så mykje til osingar og bergensarar. Dersom eg lukkast med dette, blir det ein av dei første andelsgardane i Hordaland - og i alle fall i vår region, seier Mikkelsen.

Garden ligg 5 minutts køyretur frå Venjaneset, så det skulle vera overkommeleg også for folk på andre sida av fjorden å ta turen. Bonden legg til at ti andelseigarar må melda seg før han kan gå i gang.

I gardsbutikken sel han bl.a. rosemålte tiner og solide furubord.

Økologisk dyrking

Det er vanleg at andelseigarane i fellesskap vert einige med bonden kva som skal dyrkast. Gulrøter, poteter, rødbeter, squash, purre og grønkål er døme på grønsaker det er godt mogleg å dyrka i Fusa.

- Det er godt med sol på jordlappane eg har sett ut til føremålet, og det er viktig for mange grønsaker, seier Mikkelsen, som var ferdigutdanna agronom i fjor.

- Kan mykje regn vera eit problem?

- Denne jordlappen skrår oppover, og dermed unngår du at grønsakene blir ståande med røtene i vatn. God avrenning er avgjerande. Men skulle det bli naudsynt, går det an å dyrka i ein plasttunell også, seier Mikkelsen.

Han er tydeleg på at det vil bli økologisk drift på andelsbruket, og det kan vera meir arbeidskrevjande.

- I industrielt landbruk tyr ein til sprøytemiddel dersom ein ser dei første spor av eit soppangrep, til dømes. Det kan ein ikkje gjera når ein driv økologisk, seier han.

Han tek kurs for å læra seg dei viktigaste prinsippa i økologisk jordbruk, og ein viktig del av dette er forskjellige tiltak ein kan nytta for å unngå sprøytemiddel.

Egg får han frå hønene - men i vinterhalvåret er produksjonen kraftig redusert.

Ikkje berre økonomi som motiverer

Når det gjeld økonomien i det, seier Mikkelsen at erfaringa frå andre stader er at utbytet ein får av grønsaker om hausten veger opp for innskotet ein betaler om våren.

- Det er grei økonomi i det for båe partar. Det vanlegaste er at ein opprettar eit eige foretak for andelsbruket som budsjettmessig skal gå i kroner null. Meir aktivitet på garden gjev forhåpentlegvis også fleire kundar i gardsbutikken, seier han.

Der sel han alt han sjølv har produsert - bl.a. garva skinn av sjølvfanga rev, rosemålte fat og tiner, samt solide furubord og stolar i gamal stil.

- Det er ikkje veldig god butikk i det, men eg greier meg, seier han.

Mat har han i fjorden og i skogen, og han er heller ikkje avhengig av ei fast månadleg inntekt. Gjennom ein del smarte investeringar på bustadmarknaden er han i dag gjeldfri, og står såleis fritt til å velja litt annleis.

- Det er ikkje først og fremst økonomi som motiverer meg. Men av og til vurderer eg om eg skal ta ein deltidsjobb for det sosiale sin del, seier han.

Denne reven prøvde seg på hønene, men blir istaden til pels som ein seinare kan kjøpa i gardsbutikken.

Vil dela gleda over å leva tett på naturen

Det sosiale og det å trekkja folk til garden, er altså ei viktig side ved å starta opp andelsjordbruk.

- Når du lever åleine på ein gard slik som eg gjer, blir det ofte einsamt. Eg har eit ønske om å dela den gleda det er å kunna leva litt tett på naturen, det å kunna leva litt enklare, seier han.

Me går litt lenger opp i lia, og Mikkelsen tek til å ropa eit lokkerop. Snart høyrest hovane av 27 villsauer som kjem springande. Dei har alle namn og verkar vera heilt tamme.

- Dette er noko av det beste med å leva slik eg gjer. Det å ha så nær kontakt med dyra er utruleg kjekt, og noko av det eg har lyst å dela med fleire, seier Mikkelsen.

Seinare blir det kortreist middag med gode vener, med dagsfersk fisk frå fjorden.

- Kortreist mat med enkle råvarer som du har skaffa sjølv, er utruleg mykje kjekkare enn å kjøpa alt ferdig. No inviterer eg eit par naboar på fiskesuppe, og så har me det veldig kjekt i lag. Slike verdiar er viktig for meg å formidla til andre, seier han.

FAKTA

* Andelsjordbruk ein lokalt basert økonomisk modell for jordbruk og matdistribusjon

* Bonde og forbrukar inngår eit forpliktande samarbeid der bonden står for arbeid, og kundane forpliktar seg til å kjøpa og jobba nokre timar dugnadsarbeid

* Avlinga og overskotet vert delt, og det same gjer risikoen

* Det første andelsgarden i Noreg starta opp i 2006

* I dag er det over 50 slike gardar i Noreg

* I Hordaland er Ulvik Andelsgård og Solneset Andelsgård også i startgropa

* I USA har denne driftsmodellen eksistert lenge, og over 12.000 jordbruk av denne typen eksisterer her

* Frankrike har 4.000 og Storbritannia 400

* Oppstod først i Japan i 1975 som reaksjon mot tungt sprøyta importert ris som dukka opp i butikkane i staden for lokalprodusert ris