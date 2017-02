Finaleklare UKM-deltakarar

22 talentfulle osingar og fusingar skal representera våre to kommunar under fylkesfestivalen i UKM. Her er lista.

- Vi gratulerer så mykje, og vil samstundes takka alle deltakarane for flott innsats, seier kulturkonsulent og UKM-sjef Kjetil Osablod Grønvigh i samband med presentasjonen av lista.

Fylkesfestivalen for UKM Hordaland går av stabelen 28.-30. april.

Marius Nilsen Kleppe og Natasha Smørholm fronta Sleepwalkers på ein svært lite søvndyssande måte.

Her er lista. Lukke til alle saman!

SCENEINNSLAG:

Ameliorate (Lilly-Mae Grønvigh, Frida Solheim, Zofia Konieczka, Marie Steinum) med songen "Sweater weather" - Os

Renate Naustheller og Marius N. Kleppe med songen "Smile" - Fusa

Sence Crew (Mikael Vedholm Bjelkarøy, Joakim Myrdal) med "Breakdance" - Os

Sleepwalkers (Natasja Smørholm, Idar Rolland, Even Engevik Lygre, Marius Nilsen Kleppe, Andreas Nilsen Kleppe) med songen "Leaves me hanging" - Fusa kommune

Susanna Kristensen med "Trois gymnopedies" - Fusa

When your wheels are gone (Natasja Smørholm, Einar Andersen, Even Lygre, Frida Solheim, Jørgen Hovden, Lars Henning Fosse, Torbjørn Fosså) med songen "Wheels" - Fusa

FILM:

Robin Hovden med filmen "Et helvete" - Fusa kommune

KUNST/UTSTILLING:

Annika Svendal Os med kunstverkene "Frida Kahlo" og "Leia" - Os

Zofia Konieczka med kunstverkene "Richard Parker", "Tyler" og "UKM 1982" - Fusa

UNGE ARRANGØRER:

Camilla Bergesen - Fusa

NETTREDAKSJON:

May-Helen Haukefer - Fusa