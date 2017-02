Frå New York til Oseana

Hans Marius Andersen har halde konsertar både i Krakow, Berlin og New York. Laurdag kjem han til Oseana og jazzkafeen.

Laurdag 11. februar er det igjen klart for jazzkafé på Oseana. Denne gongen vert det eit for mange etterlengta gjenhøyr med trompetist Hans Marius Andersen og bandet hans.

- Andersen blir sett på som eit av dei fremste trompettalenta i Europa, og har mellom anna helde konsertar både i Krakow, Berlin, New York. Sist gong han spelte på Oseana var under Osfest 2016, der han mottok trampeklapp frå ein fullstappa Oseanarestaurant, så dette lovar bra, lokkar kunst- og kultursenteret i ei pressemelding.

Hans Marius og bandet hans serverer både eigne låtar, pop frå andre artistar som Fields of Gold av Sting, Human Nature og Man in the Mirror av Michael Jackson pluss standard jazzklassikarar som My Funny Valentine.

Musikken hans blir karakterisert som instrumental pop-jazz og smooth-jazz.