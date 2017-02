Øyvind Halleraker ønsker IKKE vei over Søre Øyane

I et leserinnlegg i Os og Fusaposten blir jeg tillagt meninger jeg ikke har. Jeg ser at BT sin artikkel som det refereres til kan gi grunnlag for en slik feiltolkning. Det må imidlertid stå for BT sin regning, skriver Øyvind Halleraker.

Jeg har kommentert NHO og mange andre sine innspill, som har det til felles at de ser E39 og Hordfast som det viktigste tiltaket for å legge til rette for fortsatt vekst på Vestlandet i konkurranse med Østlandet.

I dette arbeidet har man sett på mulige kostnadsbesparelser og konvensjonelle løsninger som kan realiseres så raskt som mulig.

Ett element er å erstatte flytebrua sin lending ved Røtinga, som går over en hundremeter høy undersjøisk brokonstruksjon over i en enorm steinfylling som skal bære en senketunnel inn mot land og deretter gå over i en fjelltunnel.

Det enkle forslaget er å erstatte denne løsningen med en viadukt som straks den når land går over i en vanlig fjelltunnel under Øyane.

Bruløsningen kan for øvrig enkelt flytte lending til Gullholmane. Da sparer man inngrep i det hele tatt i Kobbavågen.

Det er dermed helt galt når Samdal hevder at jeg vil bygge vei over Øyane.

At Samdal også forsøker seg med en morsomhet med tegning av meg som kanonkule, får stå som et fornøyelig innspill. Som leder av Hordalandsbenken, mangeårig samferdselspolitisk talsmann og i dag medlem av gruppestyret i Høyres Stortingsgruppe, tror jeg nok min innflytelse i denne saken er noe større enn det man i politisk terminologi forbinder med løs kanon.

Jeg arbeider hver dag for at Vestlandet, Hordaland og Hordfast skal få den plass og framdrift vi fortjener i rulleringen av Nasjonal Transportplan. Det akter jeg å fortsette med.

Øyvind Halleraker

Stortingsrepresentant