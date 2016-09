Fjellheim som kulturminne

Atter en gang blir Fjellheim galant oversett av de av kommunens representanter som faktisk er pålagt ansvaret for å ta vare på vår kulturelle historie.

I forbindelse med Kulturminnedagene 2016 (10.-18. september) som Os kulturkontor står bak, er tema «Sjå kva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet». Der står det at kommunen ønsker å "løfte frem mennesker som jobber med bevaring, dokumentasjon og deling av kunnskap og opplevelser som er knyttet til kulturarven vår".

Videre uttaler kulturkontoret: "Vi har gjort et utvalg av personer og organisasjoner som har fokus på nettopp dette. Oselvarlaget og det nystartede Os sogelag representerer organisasjoner som vil ta vare på, dokumentere og formidle både materiell og immateriell historie".

Fjellheim er grunnsteinen

Fjellheim er antageligvis det som best representerer Os sin kulturelle arv og historie og er faktisk selve grunnsteinen for dette.

Fjellheim har vært vårt grendahus gjennom generasjoner. Slike grendahus på bygdene er vår opprinnelige kulturelle infrastruktur sammen med skoler og kirker. De var storstovene og hjørnesteinene i samfunnet!

Likevel er Fjellheim utelatt fra Os kommunes kulturkontors nye satsing. Atter en gang blir Fjellheim galant oversett av de av kommunens representanter som faktisk er pålagt ansvaret for å ta vare på vår kulturelle historie. Dette er totalt historieløst og viser en mangel på forståelse og respekt for vår identitet og tilhørighet.

Må inn i planen

Fortidsminneforeningen har vist til betydningen som Fjellheim har som lokalt og regionalt kulturminne. Utdragene fra uttalen som følger her viser det. Det er flere av politikerne som ser disse verdiene. Det er viktig at Fjellheim kommer inn i Os kommunes kulturminneplan som skal gjelde for årene fremover.

Utdrag fra Fortidsminneforeningens sitt syn på saken: "I «Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020» definerer man 10 prioriterte tema, kulturminner og kulturmiljøer, med underkategorier, som per dags dato viser hvor de vesentlige manglene på dagens fredningslister er. Kort fortalt betyr dette at Riksantikvarens strategi de neste årene er å ha et spesifikt fokus på disse ti temaene og underkategoriene, med lokal, regional og nasjonal spredning".

Et av disse temaene er «Felleskap og demokrati» med undertema «Hus for religionsutøvelse/forsamlingshus». Forsamlingshus er her beskrevet som "bygninger som gjerne inneholdt flere funksjoner, for eksempel var de tidligste forsamlingshusene også kino og teatersal. Dagens samfunnshus er ofte flerkulturhus med mange funksjoner. Mange fylker har omtalt dette temaet som viktig i sin region",

Fjellheim scorer hat trick

Neste punkt på prioriteringslisten omhandler «Rekreasjon, fritid og folkehelse», med underpunkt «Idrett», hvor organiserte idrettsforeningers bygg/anlegg nevnes. Sammen med et økt fokus på krigsminner i punktet som heter «Forsvars- og krigshistorie», og da spesielt krigsminner tilknyttet hverdagslivet under okkupasjonsmakten, kan man muligens si at kulturminnet Fjellheim scorer hat trick.

At Os kommune også nå er i ferd med å igangsette en kulturminneplan med fokus på nettopp krigsminner, og samtidig planlegger salg med påfølgende riving av Fjellheim, kan vel ikke beskrives som annet enn underlig.

Kommunens ansvar

«Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for identitet og tilknytning, og er en viktig ressurs for næringsutvikling. De viktigste årsakene til tap eller svekking av kulturminneverdiene er økende utbyggingspress og manglende bruk av bygningsmiljøer, som følge av nedleggelser i tradisjonell industri og gårdsdrift. Kommunene har hovedansvaret for å identifisere, verdsette og forvalte verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale mål».

Sitatet er hentet fra regjeringens vedtatte «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging», og sier enkelt fortalt at det er kommunenes ansvar å ivareta kulturminnene i deres område. Det er verdt å ta en ekstra smak på ordlyden i vedtaket: "identifisere, verdsette og forvalte". Hvor i denne saken har Fjellheim blitt identifisert, verdsatt og forvaltet?

Regional verdi

Den anerkjente arkitekten Johan Lindstrøm fikk oppdraget med å tegne "nye" Fjellheim.

Lindstrøm var i sin tid styremedlem i Fortidsminneforeningen, og som arkitekt ansett for å være en del av Bergensskolen sammen med ikke ukjente Frederik Konow Lund, Egill Reimers og Ole Landmark. Han var en av de fremste eksponentene for 20-talls klassisisme i Norge, og har en lang rekke viktige bygg på sin merittliste.

Hva Fjellheims arkitekt angår, skal man lete lenge etter en med mer regional anerkjennelse og betydning. Dette er et faktum som ikke bør ignoreres av husets nåværende eier

Er Fjellheim å anse som et kulturminne? Absolutt. Kan man også argumentere for at det er en del av, eller har tilhørt, et utvidet kulturmiljø? Ja! Har Fjellheim lokal verdi? Ingen betviler dette.

Det er Fortidsminneforeningens bestemte mening at Fjellheim, med sin historiske kontekst og egenverdi som lokalt kulturminne, også har regional verdi.

Fortidsminneforeningen gir her klart uttrykk for hvilken verdi Fjellheim representerer for Os og osinger og hvilket ansvar kommunen har for å ivareta disse verdiene for nye generasjoner.

Foreningen Bevar Fjellheim