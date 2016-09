Solsiden-saken: Hvem var der først?

Hvem var det som kom til Irisgården først? Leilighetene eller nattklubben? Svaret er leilighetene. Hva står så i kjøpekontrakten til leilighetene?

Som leder av den første leietaker i Irisgården - A/S Vinmonopolet - som åpnet høsten 1999 - har jeg fulgt debatten om beboere og leietagere i denne bygningen med interesse. Ser nå at det er lagt ut en egen facebookside, hvor de som støtter nattklubben på Solsiden, melder seg på.

Har stor forståelse for at mange, ja, kanskje de fleste av bygdas befolkning, ønsker et slikt tilbud i sentrum. Har selv vært der flere ganger. Ser at de fleste argumentene på facebooksiden går på at beboere i bygget og nærområdet må akseptere noe støy, ellers burde de ikke ha bosatt, eller bosette seg der.

Og det kan jeg være enig i. Bosetter man seg i nærheten av et forsamlingshus, nattklubb e.l., må man ta med litt støy på kjøpet.

Men - og her kommer det store MEN. Hvem var det som kom til Irisgården først? Leilighetene eller nattklubben? Svaret er leilighetene. Og jeg er helt sikker på at de som kjøpte leilighetene på toppen av Irisgården, eller like i nærheten, ikke hadde foretatt dette kjøpet dersom det var - eller var forventet - en nattklubb som nærmeste nabo. Da de kjøpte leilighetene, var det en pizzaresturant (Dolly Dimples) der hvor Solsiden nå er.

Uten å ha innsikt i hva kjøpekontraktene til leilighetene på toppen av bygget inneholder, hadde det vært interessant å vite hva Irisgården A/S - som eiere av bygget - mener om dette. Hva står i kjøpekontrakten til leilighetene? Er det der tatt med at de forbeholder seg retten til å kunne leie ut til f.eks. en nattklubb, med de ulemper dette vil kunne medføre? Eller kan de tilby kompensasjon for støyen? Går ut fra at de har gode leieinntekter fra Solsiden.

Saken er vanskelig, men i rettferdighetens navn, har ikke Irisgården A/S med en slik tilføyelse, er det bare ett forhold som gjelder. Hvem var der først.....

Einar Øvreberg